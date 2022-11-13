農舍寵物豬遭人擅闖獵殺帶走 台南警逮6嫌送辦

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（中央社記者楊思瑞台南13日電）台南有民眾在社群網站發文指稱家中圈養的2隻寵物豬遭人帶狗獵殺後帶走，警方獲報後在嘉義查獲涉嫌侵入被害人農地的6名嫌疑人到案，依加重竊盜及違反動保法移送檢方偵辦。

民眾在社群網站發文指出，日前有多名男子帶狗追獵並持刀屠殺後，扛走家中從小養到大的2隻寵物豬，報警後警方卻表示屬竊盜案。

台南市警察局白河分局今天發布新聞稿指出，9日上午接獲王姓民眾報案指出，平日於農地中圈養的2隻山豬，在8日上午遭不詳歹徒闖入農地，並將山豬刺死後帶走，警方調閱相關跡證，循線在2小時內於嘉義縣中埔鄉陸續查獲張姓男子等6人到案及查扣相關證物。

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白河分局指出，張男等6人進入被害人農地竊取豬隻，為侵入住宅並結夥3人以上，涉嫌觸犯刑法加重竊盜罪，可處6月以上、5年以下有期徒刑，報案人得知警方查緝嫌疑人到案後，對員警積極偵查表達感謝之意。

台南市動保防疫保護處長吳名彬表示，此案已違反動物保護法第6條規定，可依據動物保護法第25條規定處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上、200萬元以下罰金，犯案人侵入民宅並擄殺寵物豬的行為，非常不可取，經與白河分局討論，由警方依加重竊盜罪及虐殺寵物等罪嫌移送檢方偵辦。（編輯：陳仁華）1111113