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台南原民市議員參選人涉賄遭聲押 法官裁定駁回

2022/11/13 17:41
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（中央社記者楊思瑞台南13日電）台南地檢署偵辦台南市議員選舉第13選區（山地原住民區）1名參選人涉嫌以現金賄選，今天向台南地方法院聲請羈押，法官訊問後裁定駁回，並應將被告釋放，南檢將提即時抗告。

台南地檢署檢察官錢鴻明今年11月間接獲檢舉，指稱台南市議員選舉第13選區（山地原住民區）某市議員參選人行賄選民，經掌握事證後，昨天指揮警、調單位人員持搜索票前往參選人競選總部等處所執行搜索，拘提市議員參選人及其助理2人，並傳喚17名選民釐清案情。

台南地檢署指出，檢察官偵訊後認為這名市議員參選人於今年9月至11月間，涉嫌以每票現金新台幣1萬元至1萬5000元不等代價，行賄台南市境內具有山地原住民選舉權選民，涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪罪嫌重大，且有勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，今天凌晨向法院聲請羈押禁見。

台南地方法院下午發布新聞稿指出，經法官開庭訊問，被告承認有分別交付兩名證人款項，但否認賄選，辯稱為幹部車馬費。而檢察官聲請羈押書所指犯罪事實，證人證述明確，並有通訊監察書等證物，足認被告涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項嫌疑重大。

台南地院指出，被告雖否認部分犯行，然檢察官羈押聲請書所指，被告賄賂證人犯罪事實已經證人證述明確，且有證物可佐，案情並無不明之處，其他6名證人均已到案經檢察官訊問完畢，並有相關證物扣押在案，難認有共犯存在。

台南地院指出，檢察官提出證人錄影畫面，因訊問現場狀況不明，證人也未提到被告交付款項是用於行賄，不足以認定此人為潛在選舉權人，難認定被告有勾串共犯、證人或湮滅證據之虞，檢察官聲請羈押及禁止接見通信，並無理由，應予駁回，並將被告釋放。

針對台南地方法院裁定，台南地檢署指出，檢察官將提出即時抗告。（編輯：陳仁華）1111113

錢鴻明
台南1原住民市議員參選人 涉每票達1.5萬賄選遭聲押
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