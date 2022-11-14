南檢聲押涉賄議員參選人不成 抗告仍遭駁回

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（中央社記者楊思瑞台南14日電）台南地檢署偵辦1名台南市山地原住民議員參選人涉嫌以現金賄選，昨天向台南地方法院聲請羈押禁見遭駁回，提即時抗告後，台南高分院今天裁定駁回。

台南地檢署偵辦台南市議員選舉第13選區（山地原住民區）某市議員參選人，涉嫌以每票現金新台幣1萬元至1萬5000元不等代價行賄選民，12日拘提市議員參選人，昨天向台南地方法院聲請羈押禁見遭駁回，隨即提出抗告，台灣高等法院台南分院受理後於今天裁定駁回。

台南高分院新聞稿指出，被告雖否認犯行，但依據被告部分供述、相關證人證述，及通訊監察譯文、警方蒐證照片、選舉人名冊、幹部名單等各項證據，足認被告涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項罪嫌疑重大。

台南高分院指出，檢察官聲請羈押的犯罪事實，經證人乙、丙於偵查時具結證述明確，與本案有關係的其他6名證人，也經檢察官偵訊，又有相關電子檔案紀錄、LINE對話紀錄等證據扣押在案。

台南高分院指出，抗告意旨雖以被告知悉證人乙、丙住處及聯絡方式，無法排除被告有影響證人證詞可能性，但抗告人並未說明有何客觀、具體事實足認證人可能受被告影響而更易證詞，至於其他證人是否為知情共犯，已有上述證據可供參酌，且未見檢察官提出具體說明，難以據此認定有勾串共犯或證人之虞。

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台南高分院指出，檢察官聲請羈押理由指稱尚有許多「潛在選舉權人」可能已收受被告賄款，且選舉人名冊中有不明記號為證，但羈押聲請書、抗告書均未指明尚有哪些未到案選民待查，及有何事實足認被告與哪些未到案選民有勾串之虞，選舉人名冊中的記號有多種可能性，難以推認為「潛在選舉權人」。

台南高分院指出，台南地方法院駁回檢察官羈押及禁止接見、通信聲請無違誤，此件抗告應予駁回，並不得再抗告。（編輯：黃世雅）1111114