新店持刀刺男屁股4刀案 2嫌落網稱不滿對到眼

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新北市新店區15日晚間發生持刀刺人案，24歲潘女與17歲少年稱不滿28歲吳男與他們對到眼，各自持刀就朝吳男屁股刺4刀。圖為案發現場血跡。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年11月16日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北16日電）新北市新店區昨天晚間發生持刀刺人案，24歲潘女與17歲少年稱不滿28歲吳男與他們對到眼，各自持彈簧刀就朝吳男屁股刺去，導致吳男右側屁股中3刀、左側中1刀，送醫無大礙。

新北市政府警察局新店分局調查，17歲少年與好友潘女昨天晚間近10時在新店區某高爾夫球場內的擊球練習區打球時，與吳男起口角，後來演變為肢體衝突，2人各自持彈簧刀就往吳男屁股刺4刀。

警方初步了解，潘女有喝酒，2人供稱是不滿與吳男對到眼，才會刺人。

警方表示，目前吳男狀況穩定，已送醫治療，將釐清吳男對案情說法；17歲少年與潘女已被帶回警局偵辦。（編輯：陳政一）1111116

28歲吳男15日晚間在新北市新店區某高爾夫球場內遭2嫌持刀刺傷屁股，警方正在釐清案情。圖為案發地點。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年11月16日