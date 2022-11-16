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台南首件里長候選人現金賄選案 2聲押2交保

2022/11/16 10:11（11/16 10:46 更新）
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台南地檢署偵破台南首件里長候選人現金賄選案，查扣現金等物，涉賄錢姓里長候選人及洪姓樁腳16日遭聲押。（台南地檢署提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年11月16日
台南地檢署偵破台南首件里長候選人現金賄選案，查扣現金等物，涉賄錢姓里長候選人及洪姓樁腳16日遭聲押。（台南地檢署提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年11月16日
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（中央社記者張榮祥台南16日電）台南市某區錢姓里長候選人涉嫌以每票2000元賄選，台南地檢署昨天拘提2人及傳喚20多人到案，錢姓里長候選人和洪姓樁腳今天遭聲押，沈姓樁腳及1名選民各以3萬元交保。

台南地檢署昨天指揮警調搜索台南市某區錢姓里長候選人住處，查扣新台幣10多萬元等物，且拘提錢姓里長候選人及洪姓樁腳，另傳喚沈姓樁腳及20多名選民到案，收賄選民則繳回賄款4萬多元。

南檢調查，錢姓里長候選人今年10月至11月間，親自或透過洪姓樁腳以每票2000元行賄選民。

檢察官訊問後認定錢姓里長候選人及洪姓樁腳罪嫌重大，且有勾串共犯、證人之虞，今天凌晨向台南地方法院聲請羈押禁見，沈姓樁腳及1名選民各以3萬元交保。南檢表示，這是台南年底選舉首件里長候選人現金賄選案。（編輯：陳仁華）1111116

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