里長候選人物資禮盒行賄 中檢起訴2案3人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中16日電）台中市太平區陳姓里長候選人，以發放救濟物資名義向選民行賄遭查獲；另外，大甲區翁姓里長與林姓候選人則是以食品禮盒行賄。中檢偵辦後今天2案依違反選罷法將3人起訴。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，太平區陳姓里長候選人，6月間假借獅子會發放救濟民生物資名義，在競選服務處發送里民洗髮精、清潔劑等民生物品（每份市價約新台幣2097元），並尋求支持。

檢方接獲情資指揮台中市調處、中市太平警分局調查，並於7月、10月間傳喚證人及45歲的陳男等人到案說明，並查扣相關證物，檢方複訊後認定陳男涉嫌重大，諭知以6萬元交保。案經檢方偵辦，依證人證詞、證物，以違反公職人員選舉罷免法行求賄賂罪將陳男起訴。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，大甲區73歲翁姓老里長不再連任，改推44歲林男接棒參選。林男9月間向苗栗縣某寺廟申請領取中元普渡活動結束後捐贈的食品禮盒（每份市價約1200元）20盒，刻意隱暪禮盒來源，趁拜訪里內選民贈送禮盒尋求支持。

檢方10月間指揮調查局台中市調處與中市大甲警分局偵辦，前往翁、林住處查緝，並通知相關證人到案、查扣物證，複訊後分別諭知林男8萬元、翁男7萬元交保。案經檢方偵辦後，依違反選罷法交付賄賂罪將2人起訴。（編輯：孫承武）1111116