北市市民大道敦化南路口科技執法 12/1啟用

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（中央社記者黃麗芸台北17日電）台北市易肇事路口科技執法將新增20處，預計12月1日起啟用。台北市警察局松山分局今天提醒，轄內市民大道、敦化南路口路幅較大且車多又行向複雜，將配合取締違規科技執法。

為維護北市道路交通秩序與安全，以防制交通事故發生，交通警察大隊日前表示，已規劃、完成轄內20處易肇事路口建置交通科技執法設備，現為設備測試及宣導期，預計12月1日起啟用執法。

松山分局今天透過新聞稿說明，轄內市民大道、敦化南路口南北向各為4和5線道，以及東西向各2線道，平日尖峰時段直進車流量龐大，且設置南北向公車專用道及機車待轉區，路幅較大且車多、行向複雜，較易發生交通事故。

根據松山分局統計資料顯示，近3年全般交通事故件數分別為民國109年53件、110年52件，111年1至10月為32件，略呈下降趨勢，肇事原因以「變換車道或方向不當」占17%最高、「右轉彎未依規定」占5%次之。

為持續降低市民大道、敦化南路口肇事率，松山分局說，今年初提報建置科技執法設備，並配合交通警察大隊規劃，針對「轉彎未依規定行駛、車輛不停讓行人及闖紅燈」等違規項目，採用AI運算辨別違規行為與違規路徑，進行偵測取締，目前為設備測試及宣導期，預計12月1日正式啟用執法。

松山分局呼籲，民眾駕車行經路口記得「慢、看、停」，行人則要「停、看、聽」，警方將持續以合理、合法的執法方式及強度，導正民眾用路習慣，以維交通安全。

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交通警察大隊指出，新增20處易肇事路口科技執法，分別為市民大道與承德路口、民權西路與承德路口、民權西路與延平北路口、民權西路與蘭州街口、大直街與北安路口、民權東路與建國北路口、市民大道與中山北路口、市民大道與建國南路口、市民大道二段與林森北路口、和平東路與基隆路口。

以及信義路與建國南路口、辛亥路三段與基隆路三段口、市民大道與敦化南路口、忠孝東路與基隆路口、信義路與基隆路口、中正路與延平北路口、大度路與立德路口、承德路與福國路口、和平西路與西園路口及辛亥路與木柵路一段路口。（編輯：李亨山）1111117