國內史上最大宗大麻案 市價超過12億桃檢起訴8人

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（中央社記者葉臻桃園17日電）桃園檢警破獲國內史上最大宗大麻栽植案。桃園地檢署今天偵結，依法起訴主嫌等共8人。龍潭警分局表示，查獲大麻植株4218株等證物，市值超過新台幣12億6000餘萬元。

桃園市檢警9月20日在龍潭區陸軍航空第601旅旁農地查獲大麻田，查扣大麻植株4218株，是國內史上查獲最大數量的大麻植栽案。桃園地檢署、桃園市政府警察局龍潭分局等單位，今天共同舉辦破案記者會，桃園市長鄭文燦也前往給予鼓勵。

龍潭分局表示，具有幫派背景的吳姓主嫌，利用本身進出口花卉、經營園藝生意的背景，取得大麻種子後上網自學大麻栽種手法，夥同柯姓小弟，組裝架設培植設備，另招募6名逃逸移工協助栽種，且刻意挑選周圍僅有零星農戶的隱蔽農地，占地近900坪、約7座籃球場。

警方表示，由於龍潭地區多屬禁航區，且農場周邊圍牆內種植落葉松等大型樹種，蒐證不易，經專案小組成員多日埋伏監控，並利用科技偵查方式，成功鎖定吳、柯2人身分及確認大麻植株樹種。

警方表示，經警方拂曉突襲，當場查獲吳嫌等8人，以及大麻植株4218株、大麻酊4罐、大麻成品及半成品、大麻種植手冊1本等相關證物，市值超過新台幣12億6000餘萬元，可提供百萬以上人次吸食。

警方表示，這不但是國內緝毒史上最大數量的大麻植株，且趕在每年8至9月的採收期前逮獲犯嫌，訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌將8人移請桃園檢察署偵辦並聲押獲准。

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桃園地檢署表示，全案在今天偵結，檢察官認為吳姓、柯姓男子及逃逸移工共8人，均涉有毒品危害防制條例第4條第2項之製造第二級毒品罪嫌，提起公訴；由於毒品保管成本及風險高，命令銷燬扣案毒品，預計12月初銷燬。

檢方表示，已建請法院考量本案查獲毒品數量龐大，影響國人健康及社會治安甚鉅，且極可能逃匿等，仍應予以繼續羈押，以懲不法。（編輯：方沛清）1111117

桃園市檢警9月20日在龍潭區陸軍航空第601旅旁農地查獲大麻田，查扣大麻植株4218株，是國內史上查獲最大數量的大麻植栽案。（警方提供）中央社記者葉臻傳真 111年11月17日

桃園檢警破獲國內史上最大宗大麻栽植案，17日舉辦破案記者會，展示查扣大麻種植手冊等相關證物。中央社記者葉臻攝 111年11月17日

桃園檢警破獲國內史上最大宗大麻栽植案，17日舉辦破案記者會，展示查扣的大麻成株等證物。中央社記者葉臻攝 111年11月17日