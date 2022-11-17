印彰化選票台中印刷廠火警 縣選委會：未影響進度
2022/11/17 19:43（11/17 20:01 更新）
台中市西屯區一家受委託印製彰化縣選票的印刷廠，17日下午發生火警，警消獲報趕赴處理。彰化縣選委會指出，據現場人員回報，是其中1台印製選票的印刷機溫度過高冒煙，但印製流程及進度未受影響，選票也沒有外流，預計晚間就能完成印刷作業。（民眾提供）中央社記者蘇木春傳真 111年11月17日
（中央社記者蘇木春、吳哲豪台中17日電）九合一選舉倒數，台中市西屯區一家受委託印製彰化縣選票的印刷廠，今天下午獲報發生火警，彰化縣選委會表示，選票印製流程及進度未受影響，預計今天晚間就能完成作業。
台中市政府消防局今天告訴中央社記者，今天下午2時57分獲報，西屯區大河街1家印刷廠發生火警，派遣黎明、水湳、文昌分隊，出動消防車10輛與消防人員共33人前往處理。
消防人員表示，到場時確認為印刷機台過熱冒煙、無財損、無人員受傷受困。
彰化縣選委會指出，據現場人員回報，其中1台印製選票的印刷機溫度過高冒煙，但選票印製流程及進度未受影響，選票也沒有外流，預計今天晚間就能完成選票印刷作業。（編輯：陳政偉）1111117
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