印彰化選票台中印刷廠火警 縣選委會：未影響進度

台中市西屯區一家受委託印製彰化縣選票的印刷廠，17日下午發生火警，警消獲報趕赴處理。彰化縣選委會指出，據現場人員回報，是其中1台印製選票的印刷機溫度過高冒煙，但印製流程及進度未受影響，選票也沒有外流，預計晚間就能完成印刷作業。（民眾提供）中央社記者蘇木春傳真 111年11月17日