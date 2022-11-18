涉現金買票賄選 嘉縣某鄉代會主席遭羈押

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（中央社記者黃國芳嘉義市18日電）嘉縣某鄉代會主席透過樁腳蔣姓女子、蔡姓男子涉現金賄選，嘉檢昨天拘提這名鄉代會主席等人，檢方今天聲押3人，嘉義地院裁定鄉代會主席及蔣女羈押禁見、蔡男5萬元交保。

嘉義地方法院表示，經訊問後，這名鄉代會主席、蔣女及蔡男雖坦承部分事實，但否認有向選民賄選行為，3人所述與另1名樁腳陳姓女子及受賄證人等證詞不符，且所述案情經過，與正如火如荼進行的競選活動有違常理，難以採信，鄉代會主席等3人涉及選罷法罪嫌重大。

嘉義地方法院指出，這名鄉代會主席雖否認犯行，但與蔣女有多年合夥事業的關係，私交不淺，且蔣女所述行為動機及模式有違常理，有意圖維護鄉代會主席情形，因此認為有勾串共犯、證人及湮滅證據的可能性，裁定鄉代會主席與蔣女2人羈押禁見。

另外，蔡男雖坦承有邀約樁腳陳女到服務處，但否認有參與行賄行為，蔡男所述與共犯及證人供述情節均有出入，涉及選罷法交付賄賂罪嫌重大，因尚無羈押必要，裁定新台幣5萬元交保。

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嘉義地檢署今天發布新聞稿指出，嘉義縣某鄉代會主席為尋求連任，透過樁腳蔣女、蔡男及陳女等人，涉嫌親自或指示陳女，透過鄰里關係，以每票500元交付選民尋求支持。

檢警昨天搜索、傳喚並拘提這名鄉代會主席等人到案，檢方複訊後，認為鄉代會主席、蔣女、蔡男及陳女等人共同涉及選罷法罪嫌重大，其中鄉代會主席、蔣女、蔡男有羈押原因及必要性，今天凌晨向嘉義地方法院聲請羈押禁見。另到案的陳女及15名選民，全都請回。（編輯：戴光育）1111118