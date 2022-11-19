更多編輯台推薦新聞：
九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

影片／不挺台入CPTPP？澳總理APEC場外遭台媒包圍不發一語
政治

影片／不挺台入CPTPP？澳總理APEC場外遭台媒包圍不發一語

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看
政治

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看
娛樂

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

嘉義火警濃煙影響視線 機車追撞消防車警車3人受傷

2022/11/19 14:31（11/19 15:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
嘉義縣東石港口大橋下朴子溪畔19日發生雜草火警，濃煙影響橋上的行車視線，獲報到場滅火的消防車遭機車從後面追撞。（民眾提供）中央社記者蔡智明傳真 111年11月19日
嘉義縣東石港口大橋下朴子溪畔19日發生雜草火警，濃煙影響橋上的行車視線，獲報到場滅火的消防車遭機車從後面追撞。（民眾提供）中央社記者蔡智明傳真 111年11月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣19日電）嘉縣東石港口大橋下朴子溪畔今天發生雜草火警濃煙導致視線不佳，獲報到場滅火的消防車與警戒的警車，分別遭2部機車從後面追撞，造成3人受輕傷，事故原因警方調查中。

嘉義縣消防局告訴中央社記者，今天上午10時24分接獲通報，東石鄉港口大橋下的朴子溪畔發生雜草火警，濃煙影響到橋上的行車視線，立即派出朴子分隊、東石分隊消防車前往滅火，警方的巡邏車也停在橋上警戒。

消防局表示，可能是濃煙蔽路，上午11時28分時，先是一輛在橋上執勤的消防車被機車撞擊，1名騎士受傷，隨後，上午11時40分巡邏車再被另一部機車追撞，機車還卡進巡邏車底，騎士、乘客2人受傷，幸好3人傷勢都不嚴重。

雜草火警已在下午1時許撲滅，警方說，針對2部機車撞警車、消防車的原因，正待進一步調查。（編輯：卞金峰）1111119

嘉義縣東石港口大橋下朴子溪畔19日發生雜草火警，由於濃煙導致視線不佳，獲報到場警戒的警車遭機車從後面追撞，機車卡進車底。（民眾提供）中央社記者蔡智明傳真 111年11月19日
嘉義縣東石港口大橋下朴子溪畔19日發生雜草火警，由於濃煙導致視線不佳，獲報到場警戒的警車遭機車從後面追撞，機車卡進車底。（民眾提供）中央社記者蔡智明傳真 111年11月19日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族