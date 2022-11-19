嘉義火警濃煙影響視線 機車追撞消防車警車3人受傷

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嘉義縣東石港口大橋下朴子溪畔19日發生雜草火警，濃煙影響橋上的行車視線，獲報到場滅火的消防車遭機車從後面追撞。（民眾提供）中央社記者蔡智明傳真 111年11月19日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣19日電）嘉縣東石港口大橋下朴子溪畔今天發生雜草火警濃煙導致視線不佳，獲報到場滅火的消防車與警戒的警車，分別遭2部機車從後面追撞，造成3人受輕傷，事故原因警方調查中。

嘉義縣消防局告訴中央社記者，今天上午10時24分接獲通報，東石鄉港口大橋下的朴子溪畔發生雜草火警，濃煙影響到橋上的行車視線，立即派出朴子分隊、東石分隊消防車前往滅火，警方的巡邏車也停在橋上警戒。

消防局表示，可能是濃煙蔽路，上午11時28分時，先是一輛在橋上執勤的消防車被機車撞擊，1名騎士受傷，隨後，上午11時40分巡邏車再被另一部機車追撞，機車還卡進巡邏車底，騎士、乘客2人受傷，幸好3人傷勢都不嚴重。

雜草火警已在下午1時許撲滅，警方說，針對2部機車撞警車、消防車的原因，正待進一步調查。（編輯：卞金峰）1111119