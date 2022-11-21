柯賜海陳屍車內 檢察官相驗認定自然死亡
2022/11/21 17:43（11/21 17:57 更新）
圖為2006年11月北市選舉委員會辦理市長、市議員候選人號次抽籤，無黨籍候選人柯賜海（後）站在周玉蔻身後表達訴求。（中央社檔案照片）
（中央社記者劉世怡台北21日電）昔有「抗議天王」之稱的柯賜海被發現陳屍台北市某公園旁的車內。士林地檢署表示，相驗後，排除外力，認定是自然死亡，家屬沒意見，遺體已發還家屬處理後事。
北市警消今早近8時30分接獲柯姓女子報案，指其弟身亡於停放在北投區建國街路旁的自有客貨車上。
柯女向警方表示，弟柯賜海長期將車停放在前山公園旁，平常都睡、住車上，因他昨天曾跌倒撞傷頭部，卻不願就醫，今早攜帶食物前往探視，不料卻發現弟弟陳屍車上。（編輯：李錫璋）1111121
昔有「抗議天王」之稱的柯賜海20日曾跌倒撞傷頭部，卻不願就醫，其姊21日上午前往台北市北投區前山公園旁的車上探視察覺異狀後報案，警消到場發現已屍僵且明顯死亡。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年11月21日
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