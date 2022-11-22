里長候選人丈夫逐戶敲門買票 雲林地檢聲押獲准

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（中央社記者姜宜菁雲林縣22日電）雲林地檢署今天再查獲4件賄選案件，其中斗六市光興里長塗姓候選人的丈夫許姓男子，為使妻子當選，進入選區內大樓逐戶敲門現金買票，檢方認為許男罪嫌重大，向法院聲請羈押獲准。

雲林地檢署今天晚間發布新聞稿指出，檢方接獲斗六市光興里塗姓里長候選人的丈夫許姓男子涉嫌賄選，專案小組昨天陸續通知相關選民到案說明，並拘提許男到案說明。

偵查庭上，部分選民繳回賄款。專案小組調查，許姓男子以每票1000元的對價，進入選區內大樓逐戶敲門拜訪，向有投票權的選民交付賄賂，因涉犯投票行賄罪嫌重大，檢方今天向法院聲請羈押禁見獲准。

新聞稿提到，另3件賄選案分別為，大埤鄉王姓鄉民代表候選人的丈夫陳姓男子，涉嫌以每票1000元的對價，向選民交付賄賂，專案小組通知王姓鄉民代表候選人、陳男及選民等9人到案說明，並查扣賄款現金9000元；檢察官訊後，陳男以30萬元具保候傳，其他人無保請回。

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檢方表示，水林鄉嚴姓鄉民代表候選人透過吳姓樁腳以每票1000元的對價，向該選區選民交付賄賂，檢方通知嚴姓鄉民代表候選人、吳姓樁腳等12人到案說明，訊後吳姓樁腳5萬元交保候傳，嚴姓鄉民代表候選人限制住居。

另外，檢方上月28日偵辦北港鎮蕭姓鎮長候選人的親屬蕭男、服務處林姓男主任、前司機及志工等人，涉嫌以茶葉賄選案，擴大追查後發現雲林縣蔡姓縣議員候選人疑涉案，今天通知蔡姓縣議員候選人到案說明，訊後以50萬元交保候傳。（編輯：唐聲揚）1111122