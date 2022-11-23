長榮女大生命案外案 前歸仁分局長判降2級改敘確定

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（中央社記者林長順台北23日電）長榮大學馬國女大生遭殺害，同一地點曾有另名女大生報案遭強擄未遂，警方涉吃案。懲戒法院判前歸仁分局長楊慶裕降2級改敘。楊不服提起上訴。懲戒法院駁回上訴確定。

長榮大學馬來西亞籍女大生於民國109年10月28日晚間從校園返回宿舍，步行經過台鐵沙崙支線高架橋下便道時，遭梁姓男子用繩索勒住頸部並強拉上車，梁男將女大生性侵殺害後，遺體棄置高雄市阿蓮區一處山區。

檢警查出，長榮大學女大學生遭梁男性侵殺害前，在109年9月30日晚間，另一名同校女學生遭梁男摀住口鼻，欲強行拖走，因女學生反抗呼救，梁男才作罷逃離現場。

監察院調查，這名女大生到台南市警察局歸仁分局大潭派出所報案，時任大潭派出所警員高武源竟未依規定受理報案，時任大潭派出所長張忠肯未能即時監督導正，時任歸仁分局分局長楊慶裕在未經查證下就不實發言，有重大違失。監察院彈劾3人，並移送懲戒。

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懲戒法院一審認為，高武源應完成報案手續而未完成；張忠肯應盡監督之責而未盡，甚或為包庇同仁而隱匿女子報案之情；楊慶裕應盡監督之責而未盡、應查證而未詳予查證致發言不當等，判決張忠肯、楊慶裕降2級改敘、高武源降1級改敘。

楊慶裕不服，認為本案因各種外在因素干擾，或因形象利益及政治宣示考量，致使個案呈現超越常情的過度究責，違反比例原則、平等原則及一行為不二罰等基本原則，提起上訴。懲戒法院二審認定，原判決並無違誤，駁回上訴。全案確定。（編輯：李亨山）1111123