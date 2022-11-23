以長鬃山羊肉賄選 台中和平區候選人10萬交保

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台中市和平區區民代表管姓候選人涉嫌委託獵人捕殺長鬃山羊，再以山羊肉、現金等物向選民賄選，警方獲報帶回管女等9人釐清案情，檢方訊後認定管女涉違反野生動物保育法、公職人員選舉罷免法投票行賄罪，嫌疑重大，諭知管女以新台幣10萬元交保候傳。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 111年11月23日

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（中央社記者蘇木春台中23日電）台中市和平區區民代表候選人管女，涉嫌委託獵人捕殺長鬃山羊，再以山羊肉、現金等向選民賄選尋求支持，檢方昨天偵辦後，依違反選罷法等罪嫌諭知管女以新台幣10萬元交保。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，管女涉嫌於今年9月下旬起，委託專業獵人獵捕長鬃山羊，在自家住處兼競選服務處，以部落分享為由，餽贈長鬃山羊肉、甜柿禮盒、現金數百元等賄賂選區內選民，並尋請求投票支持。

檢方獲報後，指揮警政署保四總隊及台中市政府警察局刑事警察大隊、第二分局、太平分局組成專案小組，於22日兵分8路前往管女、選民與證人住處等地搜索，並帶回候選人等9人釐清案情。

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檢方訊問後認定管女涉嫌違反野生動物保育法、公職人員選舉罷免法投票行賄罪，犯罪嫌疑重大，諭知管女以10萬元交保，另外3名受賄選民各以1萬元交保。

根據林務局自然保育網資料指出，台灣長鬃山羊為珍貴稀有的保育類野生動物，又名野山羊、台灣羚羊、台灣氈鹿，由低海拔200公尺到高海拔的玉山南峰、南湖圈谷和雪山圈谷附近，都有台灣長鬃山羊的分布。（編輯：謝雅竹）1111123