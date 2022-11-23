九合一選舉將至 警政署選前全國查賄移送329案1333人

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（中央社記者黃麗芸台北23日電）投票日將至，根據警政署最新資料顯示，全國移送賄選案共329件1333人，包括無黨籍新竹市長候選人黃源甫涉發送鼻腔清洗器賄選案，為這次選舉縣市長候選人因涉賄選起訴首例。

警政署刑事局今天發布新聞稿表示，九合一選舉將在26日舉行投票，署長黃明昭上任後就要求所有警察機關要全力投入嚴查賄選，他也多次親往各縣市警察局督導訪視查賄制暴工作執行情形。

統計截至11月22日止，各警察機關移送賄選案共329件1333人、選舉暴力案77件113人，其他妨害選舉案474件593人，其中包含查緝選舉賭盤42件79人，有效遏止賄選、暴力介入選舉。

警政署指出，為加強這次地方性選舉查察作為，黃明昭多次親率查賄重要幹部前往全國各直轄市、縣市警察局實施現地座談，並指派6名警政委員陸續至各縣市加強督導、凝聚共識。

另外，為破除情面及減輕地方壓力，也特別指示刑事局將各外勤大隊專責分配支援每個選舉區域，成為各縣市警察局偵辦賄選案件的強力後盾。

警政署指出，統計目前全國各警察機關查賄已收網執行468件。分析查獲賄選候選人層級，針對縣市長、縣市議員、鄉鎮市長層級候選人及其樁腳涉賄選案件共執行128件，其中縣市長層級4件、縣市議員層級88件、鄉鎮市長層級36件，占已執行案件總數27%，且已羈押15件29人。

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移送矚目賄選案件，警政署說，為新竹市警察局查獲黃源甫利用巡守隊舉辦中秋節聯歡晚會活動期間，穿著競選背心進行拜票及拉票的競選活動，並免費贈送民眾鼻腔沖洗器，涉及期約賄選，全案包括候選人在內共移送17人，創下這次選舉縣市長候選人首件因涉賄選起訴案例。

警政署強調，距離投開票日僅剩3天，也是現金買票的高峰期，警方將持續鎖定賄選熱區進行查察，呼籲企圖買票的候選人勿心存僥倖，對於以金錢或暴力介入選舉之不法手段，絕對嚴加打擊。（編輯：張銘坤）1111123