中檢掃蕩賄選及幽靈人口案 涉嫌4人獲交保

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（中央社記者蘇木春台中24日電）選前倒數，台中地檢署昨天啟動違反選罷法案件掃蕩，查獲1件自強活動賄選、2件幽靈人口案件，經檢方訊問後，認定4人涉嫌重大，分別以新台幣2萬元至10萬元不等金額交保。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，檢方獲報台中市議員第2選區（清水、梧棲與沙鹿區）紀姓市議員候選人，涉嫌於民國111年8月下旬，透過某義警分隊陳姓分隊長，以贊助自強活動旅遊經費2萬元為藉口，賄賂某義警分隊具有投票權選民，並於遊覽車上向請求隊員投票支持。

昨天案經專案小組持搜索票搜索4人6處所，並帶回紀男、樁腳及選民數人到案釐清案情，經檢察官訊後，認被告紀男及陳男2人違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪，分別諭知以5萬元、2萬元交保。

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另外，檢方接獲情資發現，台中市和平區某吳姓里長候選人，因競爭激烈而疑似有介入幽靈人口遷徙戶籍，昨天經檢察官指揮偵辦，帶回涉案吳姓候選人、選民及證人等共6人，查獲吳男等4人涉嫌違反意圖使特定候選人當選而虛偽遷徙戶口取得投票權（俗稱選舉幽靈人口）罪嫌偵辦，檢方複訊後諭知請回。

此外，檢方查獲台中市東勢區羅姓里長候選人，涉及虛偽遷移戶籍，並於昨天將羅男與洪姓代辦人及疑似幽靈人口選民共15人帶回偵辦，經檢方認定羅男、洪男等人涉嫌違反意圖使特定候選人當選而虛偽遷徙戶口取得投票權罪嫌，諭知羅男、洪男分別以10萬元、5萬元交保。（編輯：陳仁華）1111124