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一票最高3000賄選 高雄林園區里長候選人10萬交保

2022/11/24 16:11
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（中央社記者洪學廣高雄24日電）高雄林園區黃姓里長候選人涉以每票1000元到3000元代價向選民賄選，雄檢傳喚候選人、樁腳、選民等31名涉案人員到案；其中黃姓候選人訊後諭知10萬元交保，吳姓選民1萬交保。

高雄地檢署主任檢察官李怡增及檢察官林恒翠日前接獲轄內林園區黃姓里長候選人疑現金買票情資，指揮法務部調查局高雄市調查處、高雄市政府警察局前鎮分局、林園分局、刑事警察大隊、高雄憲兵隊、內政部移民署南區事務大隊高雄市專勤隊等單位偵辦，專案小組11月21日、23日搜索3處所，傳喚黃姓里長候選人、周姓及劉姓樁腳及選民等31人到案說明。

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高雄地檢署今天發布新聞稿指出，檢方訊問後認為其中黃姓被告涉犯公職人員選舉罷免法行賄罪嫌重大，諭知10萬元交保，吳姓選民則以1萬元交保候傳，其餘樁腳及選民均請回。

檢方調查，黃姓里長候選人為求順利當選，涉透過樁腳以每票新台幣1000元至3000元代價向里民買票。檢方指出，對於即將到來的地方公職人員選舉，必將奮戰不懈、堅持到底，秉持「有聞必查、有據必辦」精神，嚴查嚴辦，候選人及民眾切勿以身試法。（編輯：陳仁華）1111124

#高雄地檢署
#李怡增
#林恒翠
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