澎檢查3起賄選 西嶼1村長候選人現金買票

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（中央社澎湖縣24日電）澎湖選舉進入最後倒數，賄選傳聞不斷，澎湖地檢署今天一口氣查獲3起現金買票案，包含1名村長候選人與2名鄉民代表候選人的配偶、弟媳等人，分以10萬和5萬元不等具保候傳。

澎湖地檢署密切關注西嶼鄉民代表選舉賄選犯行，檢察官黃政德指揮澎湖縣調查站，並由移民署澎湖縣專勤隊、澎湖白沙分局配合共組專案小組。於23日至24日間同步收網，搜索1處並約詢涉案候選人、樁腳及選民共18人到案。

澎湖地檢署發布新聞指出，西嶼鄉1陳姓村長候選人為求當選，涉嫌以每票新台幣1000元之對價，向選民進行買票共9000元，其中5000元賄款，選民自願繳回。另於村長候選人住處查扣現金2萬2000元，經檢察官訊後，認無羈押之必要，命具保10萬元，選民部分均請回。

另外，西嶼鄉2名鄉民代表候選人的配偶，分別為洪姓配偶及呂姓配偶、陳姓弟媳等人，為求家人順利當選，以每票1000元之對價，向選民進行買票共2000元和5000，其中賄款2000元和4000元，選民自願繳回查扣。而洪姓配偶先前已因期約賄選案件，檢察官諭知具保，故此次訊後請回。呂姓配偶有勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見。另陳姓弟媳諭知具保5萬元，其餘選民請回。

澎湖地檢署檢察長黃智勇表示，選舉已到最後關鍵，檢方先後查獲9起現金買票案，呼籲候選人應以政見、理念爭取選民支持，而非以鈔票決勝負，落實「選賢與能」之目標。（編輯：黃世雅）1111124