更多編輯台推薦新聞：
九合一選舉即時開票看中央社 2步驟自定專屬清單
專題

九合一選舉即時開票看中央社 2步驟自定專屬清單

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看
政治

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
印尼西爪哇強震 6歲男童受困兩天奇蹟生還獲救
首頁 / 社會

涉1票5千元賄選 金門縣議員候選人1樁腳收押

2022/11/24 20:13（11/24 20:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
金門地檢署主任檢察官劉建志（圖）24日表示，查獲楊姓樁腳涉嫌以1票新台幣5000元對價向選民行賄，要求支持第1選區某縣議員候選人，涉犯公職人員選舉罷免法，向法院聲請羈押，裁定羈押獲准。中央社記者黃慧敏攝 111年11月24日
金門地檢署主任檢察官劉建志（圖）24日表示，查獲楊姓樁腳涉嫌以1票新台幣5000元對價向選民行賄，要求支持第1選區某縣議員候選人，涉犯公職人員選舉罷免法，向法院聲請羈押，裁定羈押獲准。中央社記者黃慧敏攝 111年11月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣24日電）金門地方檢察署今天表示，查獲楊姓樁腳涉嫌以1票新台幣5000元對價向選民行賄，要求支持第1選區某縣議員候選人，涉犯選罷法，經向法院聲請羈押，今天裁定羈押獲准。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

金門地檢署發布新聞表示，日前接獲現金賄選情資，經縝密蒐證後，昨天指揮法務部調查局福建省調查處、金門縣警察局刑事警察大隊、金門縣警察局金城分局、金門憲兵隊等單位，對相關處所、案件關係人執行搜索、約詢等偵查作為。

地檢署主任檢察官劉建志表示，經檢察官複訊後，認楊姓樁腳涉嫌以1票5000元的對價向選民行賄，藉以換取選民支持第1選區某議員候選人，涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之罪，犯罪嫌疑重大，且有羈押原因和必要性，經向法院聲請羈押，今天裁定羈押獲准。（編輯：謝雅竹）1111124

#劉建志
#金門憲兵隊
#金門縣警察局金城分局
劉建志
金門烏坵鄉長2候選人全收押 縣選委會：照常投票 金門查獲虛偽陪選 2鄉長候選人遭羈押
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族