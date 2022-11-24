涉1票5千元賄選 金門縣議員候選人1樁腳收押

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金門地檢署主任檢察官劉建志（圖）24日表示，查獲楊姓樁腳涉嫌以1票新台幣5000元對價向選民行賄，要求支持第1選區某縣議員候選人，涉犯公職人員選舉罷免法，向法院聲請羈押，裁定羈押獲准。中央社記者黃慧敏攝 111年11月24日

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（中央社記者黃慧敏金門縣24日電）金門地方檢察署今天表示，查獲楊姓樁腳涉嫌以1票新台幣5000元對價向選民行賄，要求支持第1選區某縣議員候選人，涉犯選罷法，經向法院聲請羈押，今天裁定羈押獲准。

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金門地檢署發布新聞表示，日前接獲現金賄選情資，經縝密蒐證後，昨天指揮法務部調查局福建省調查處、金門縣警察局刑事警察大隊、金門縣警察局金城分局、金門憲兵隊等單位，對相關處所、案件關係人執行搜索、約詢等偵查作為。

地檢署主任檢察官劉建志表示，經檢察官複訊後，認楊姓樁腳涉嫌以1票5000元的對價向選民行賄，藉以換取選民支持第1選區某議員候選人，涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之罪，犯罪嫌疑重大，且有羈押原因和必要性，經向法院聲請羈押，今天裁定羈押獲准。（編輯：謝雅竹）1111124