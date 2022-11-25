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首頁 / 社會

涉現金、送禮買票 花檢起訴3鄉代候選人及助選員

2022/11/25 12:04
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（中央社記者張祈花蓮縣25日電）選前倒數1天，花蓮地檢署偵結起訴萬榮鄉、鳳林鎮代表候選人等3件賄選案，涉嫌以贈禮或現金買票，共4人遭起訴；另外，鳳林鎮再查獲1鄉代候選人涉現金買票，訊後新台幣6萬元交保。

花蓮地檢署今天發布新聞稿指出，鳳林鎮詹姓鄉民代表候選人，今年8月間向選民贈送自種西瓜或現金2000元以尋求投票支持，涉犯選罷法，詹姓候選人於偵查中自白犯行，檢方依法起訴。

花檢指出，萬榮鄉劉姓鄉代候選人及何姓配偶，9月間以中秋贈禮為名義，向9名選民贈送禮盒並尋求支持，依違反選罷法行求賄賂等罪嫌，提起公訴。

同樣來自萬榮鄉的江姓鄉民代表候選人，9月至11月間涉嫌以每票1000元至3000元金額向選民買票，涉犯選罷法，江姓候選人於偵查中自白犯行，檢方依法提起公訴。

另外，花蓮檢警再度查獲賄選案，檢察官陳宗賢昨天指揮鳳林警分局，至鳳林鎮石姓鎮民代表候選人住處及工作場所等3處執行搜索，通知石員等8人到案，同時扣押現金不法所得。

花檢調查，石姓候選人涉嫌於登記參選後，以贈送水果或每票2000元向選民買票，涉犯選罷法嫌疑重大，無羈押必要，訊後諭知具保6萬元。（編輯：張芷瑄）1111125

#花蓮地檢署
#鳳林鎮
#萬榮鄉
陳宗賢
選舉投票倒數11天 花蓮查獲首宗幽靈人口案 花蓮1里長參選人免費洗車涉賄選 3萬元交保
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