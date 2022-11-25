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現金賄選為求勝選 屏檢偵結起訴4件7人

2022/11/25 13:52（11/25 14:51 更新）
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屏東地檢署查獲候選人或樁腳以現金、免費裝設照明等名義賄選；另有候選人企圖以15萬元「搓圓仔湯」。檢方日前偵結，以涉犯公職人員選舉罷免法起訴4件共7人。中央社記者李卉婷攝 111年11月25日
屏東地檢署查獲候選人或樁腳以現金、免費裝設照明等名義賄選；另有候選人企圖以15萬元「搓圓仔湯」。檢方日前偵結，以涉犯公職人員選舉罷免法起訴4件共7人。中央社記者李卉婷攝 111年11月25日
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（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）屏東地檢署強力掃賄，查獲候選人或樁腳以現金、免費裝設照明等名義賄選；另有候選人企圖以15萬元「搓圓仔湯」。檢方日前偵結，以涉犯公職人員選舉罷免法起訴4件共7人。

屏檢新聞稿指出，這波遭起訴對象有3件共5人在枋寮鄉，另1件、2人在南州鄉。為讓選舉回到用政見來說服選民公平競爭的目標，對於不法介入公平選舉案件嚴查速辦，並提起公訴。

屏檢表示，枋寮鄉民代表候選人的父親，在今年10月間以每票新台幣1000元交付選民並尋求支持；枋寮某村長候選人及樁腳，為求勝選今年9月至11月間，以每票2000元賄選，分別搜索扣的證物，認為涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項投票交付賄賂罪嫌提起公訴。

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另外，枋寮鄉一名村長候選人透過其姐以15萬元代價「搓圓仔湯」，意圖勸退對手遭拒，屏檢偵結將村長候選人姐弟2人涉犯公職人員選舉罷免法第97條第1項行求退選罪起訴。

屏檢表示，南州鄉民代表候選人為求順利連任，10月間由友人出資，提供社區免費遷移、裝設夜間照明設備，材料費用逾9萬元，經搜索及傳訊相關證人後，以2人涉犯公職人員選舉罷免法而起訴。（編輯：孫承武）111 1125

#屏檢
#枋寮鄉
#屏東地檢署
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