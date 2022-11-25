嘉市某議員候選人涉賄選起訴 檢方建請從重量刑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市25日電）嘉義市李姓議員候選人遭控透過黃姓里長候選人及郭女等3名樁腳現金買票，遭檢調查獲，檢方今天依違反選罷法起訴李男、黃男等4人，審酌李男犯後態度不佳，建請從重量刑。

嘉義地檢署在起訴書中指出，李姓議員候選人，為求順利當選，於今年5月至8月間，親自或指示黃姓里長候選人、郭女，或由黃男委託郭女、賴男，以每票新台幣1000元或2000元代價，向選區有投票權選民共18人、計有50票賄選，約定投票支持李姓候選人。

檢調日前執行搜索、傳喚，李姓候選人等4人及選民到案，檢方複訊後，李姓候選人及樁腳賴男、郭女遭裁定羈押獲准；檢調後來才傳喚到案的黃姓里長候選人，因坦承部分賄選犯行，諭令以40萬元交保，選民均請回。

起訴書表示，李姓候選人等4人均涉嫌違反公職人員選舉罷免法對有投票權人交付賄賂，而約定其投票權為一定行使罪嫌。檢方偵查終結，依法起訴。

檢方審酌李姓候選人，不思以政見博得民眾青睞，反欲以現金行賄方式取得勝選，嚴重破壞民主法治根基，可見李姓候選人法治觀念薄弱，且犯後態度不佳，建請予以從重量刑。

另外，黃姓里長候選人應知公平競爭選舉的重要性，竟與市議員候選人共同以交付賄賂方式，企圖影響選舉的公平性，雖自白犯行，但偵查起初否認犯罪，建請量處適當刑責。

檢方同時聲請沒收預備賄賂的13萬元、扣押的賄賂3萬8000元及選民已繳回的5萬5000元。（編輯：卞金峰）1111125