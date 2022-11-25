以鄰長職務賄選 中市里長候選人涉幽靈人口收押

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（中央社記者蘇木春台中25日電）台中市中區林姓里長候選人，涉嫌以當選後提供鄰長一職作為誘因，遊說選民等19人虛偽遷入選區內戶籍，案經檢方偵辦後，昨天依違反選罷法等罪嫌向法院聲請羈押林男獲准。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，檢方於數月前接獲台中市中區疑似有幽靈人口情資，立即指派檢察官指揮警、調等單位組成專案小組展開偵辦。

經專案小組數月蒐證後，查獲中區林姓里長候選人為使自己當選，遊說選民等19人虛偽遷入選區內戶籍，甚至以當選後提供鄰長一職作為誘因遷入戶籍，足以妨害選舉結果的公正性。

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檢方24日指揮專案小組同步搜索候選人與涉案人的7處所，並傳喚林姓里長候選人、共犯及選民等共26人到案說明，經檢方複訊後認定林男涉違反選罷法、意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而投票未遂罪等罪嫌重大，且有事實足認有勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押林男禁見獲准。

另外，代辦業者等3人則經檢方訊問後，諭知分別各以新台幣2萬元至3萬元交保。（編輯：謝雅竹）1111125