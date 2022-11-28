疑遭生母男友持藤條毆傷 彰化3歲男童昏迷搶救

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（中央社記者吳哲豪彰化28日電）彰化縣北斗鎮傳出虐童案，3歲男童疑哭鬧被生母男友持藤條毆打，昏迷送醫急救；醫師指出，男童全身有多處瘀青，連頭部也有傷口；男童生母及男友正接受檢警訊問。

警方指出，26歲張女昨天下午將男童送往北斗鎮卓醫院急救，由於男童全身是傷，陷入昏迷，院方除通報彰化縣政府社會處及警方，也將男童轉送彰化基督教兒童醫院救治。

彰基醫院外科醫師張尚文今天接受媒體聯訪指出，男童昨天被送到醫院時，昏迷指數只有3，全身上下有多處瘀青，小腿、大腿、背部以及臀部有疑似被藤條抽打的傷痕，頭部也有多處瘀血傷口，懷疑被長期虐待。

張尚文說，男童昨天腦壓一度升高，醫院緊急動腦部手術後，腦壓已恢復正常，但男童狀況仍危急，目前在加護病房治療。

警方則表示，張女離婚後，1個月前帶著男童從新竹來到彰化，和男友陳男住在一起；男童昨天上午疑似哭鬧，被陳男持藤條毆打成傷，下午陷入昏迷，張女見狀趕緊送男童就醫。

彰化縣警察局北斗分局傳喚張女和陳男到案說明，訊後將2人移送彰化地檢署複訊；彰檢襄閱主任檢察官吳宇軒接受中央社記者電訪時說，2人正在地檢署接受訊問，案情不便透露。

彰縣府社會處副處長陳素貞接受媒體聯訪說明，張女戶籍在新竹縣，意外發生後，已聯絡新竹縣政府社會處，了解張女的家庭狀況，也派社工前往醫院，協助處理後續事宜。（編輯：郭諭儒）1111128