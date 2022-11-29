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台中火力發電廠堆取煤機火警 台電：不影響供電

2022/11/29 12:15（11/29 13:22 更新）
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台電公司台中火力發電廠29日上午發生火警，消防人員到場後發現為固定式堆取煤機冒煙，迅速撲滅火勢，幸無人員傷亡。（台中港務消防隊提供）中央社記者蘇木春傳真 111年11月29日
台電公司台中火力發電廠29日上午發生火警，消防人員到場後發現為固定式堆取煤機冒煙，迅速撲滅火勢，幸無人員傷亡。（台中港務消防隊提供）中央社記者蘇木春傳真 111年11月29日
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（中央社記者蘇木春台中29日電）台電公司台中火力發電廠今天上午堆取煤機發生火警，台中港務消防隊獲報到場撲滅火勢，幸無人員傷亡。台電公司表示，火警不影響機組供煤運轉，不會對供電造成影響。

台中港務消防隊今天告訴中央社記者，今天上午6時57分獲報，台電台中火力發電廠發生火警，立即派遣轄區3分隊7車、18人及災害搶救課前往處理。

消防人員到場後發現，現場為固定式堆取煤機冒煙，經撲滅後，初步勘查煤炭輸送帶及2處煤炭轉運塔燒毀，燒毀面積各約20平方公尺。

台電公司今天透過文字訊息表示，台中電廠今天上午堆取煤機傾斜皮帶發生火警，經通報消防隊協助滅火，火勢已經撲滅，未造成人員傷亡，起火原因尚待調查。

台電強調，火警不影響機組供煤運轉，不會對供電造成影響。（編輯：陳仁華）1111129

台電公司台中火力發電廠29日上午堆取煤機發生火警，台中港務消防隊獲報到場撲滅火勢，幸無人員傷亡。（台中港務消防隊提供）中央社記者蘇木春傳真 111年11月29日
台電公司台中火力發電廠29日上午堆取煤機發生火警，台中港務消防隊獲報到場撲滅火勢，幸無人員傷亡。（台中港務消防隊提供）中央社記者蘇木春傳真 111年11月29日
#台電公司
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