凌虐5歲女童致癱 保母夫妻各判10年6月定讞

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（中央社記者蕭博文台北29日電）宜蘭縣無照曾姓保母與許姓丈夫受僱照顧5歲蘇姓女童，卻施暴女童、逼舔穢物，導致女童重傷。二審加重改判各10年6月徒刑，案經最高法院日前駁回上訴，全案定讞。

一審宜蘭地方法院判決書指出，許姓男子與曾姓女子自民國110年2月起，受僱全天候照顧蘇姓女童，但多次猛力拉扯女童頭髮，以腳猛踢女童身體和徒手重擊女童頭部，還抓女童雙腳倒立搖晃，長時間讓女童挨餓，折磨到不成人形，曾女甚至曾喝令女童趴地舔尿。

許姓男子與曾姓女子去年3月5日再施虐女童，女童不支倒地口吐白沫，這對夫妻才趕緊抱女童送醫；但女童頭部重創，經醫院緊急手術救回，仍因水腦症、右側偏癱、視神經萎縮等重傷成重度身心障礙。

一審認為，許姓男子、曾姓女子與蘇姓女童無深仇大恨，但種種凌虐手段造成女童身心痛苦，依刑法妨害幼童發育致重傷害罪，判曾姓女子有期徒刑9年，許姓男子8年徒刑；案經上訴，二由台灣高等法院審理。

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二審認為，許姓男子、曾姓女子摧殘女童人性尊嚴，對女童身心健全與發育造成嚴重危害，持續逾1個月，一審刑度未充足評價，難謂妥適；曾女上訴請求從輕量刑，並無理由；檢察官主張一審量刑過輕，為有理由。

二審指出，夫妻於審理期間均坦承犯行，許男給付慰問金合計新台幣33萬元，但夫妻迄今並未與被害人家屬和解，另考量被害人家屬表示希望對被告等從重量刑等意見，依妨害幼童發育致重傷罪，加重改判夫妻各有期徒刑10年6月。最高法院日前駁回檢方與被告的上訴，全案確定。（編輯：李亨山）1111129