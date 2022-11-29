汽車駕駛疑因陽光刺眼追撞林鐵工程車 恐遭吊照

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自小客車駕駛李姓男子29日駕車由嘉義市區走166線往竹崎方向行駛，在行經竹崎鄉166線道與阿里山林鐵第47號平交道時，疑因陽光刺眼視線不清，未及時察覺柵欄已放下，直接撞上林鐵行經的工程車，所幸未釀人員傷亡。（警方提供）中央社記者黃國芳傳真 111年11月29日

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（中央社記者黃國芳嘉義縣29日電）阿里山林鐵第47號平交道今天發生追撞事故，一輛自小客車駕駛疑因上午陽光刺眼視線不清，直接追撞行經的林鐵工程車，所幸無人受傷，駕駛李姓男子恐遭罰鍰，並吊扣駕照1年。

嘉義縣警察局竹崎分局表示，自小客車駕駛李男上午駕車由嘉義市區走166線往竹崎方向行駛，在行經竹崎鄉166線道與阿里山林鐵第47號平交道時，疑因陽光刺眼視線不清，一時未察覺平交道柵欄已放下，而直接撞上林鐵行經的工程車。

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所幸當時林鐵工程車車速不快，無造成人員受傷，僅造成工程車首車左側車身有擦撞痕跡，自小客車右側車身凹陷。

警方指出，依道路交通管理處罰條例規定，汽車駕駛行經鐵路平交道不遵守看守人員指示，或警鈴已響、閃光號誌已顯示、遮斷器開始放下，仍強行闖越者，處新台幣1萬5000元以上、9萬元以下罰鍰，並吊扣駕照1年。因而肇事者，吊銷其駕照。（編輯：謝雅竹）1111129