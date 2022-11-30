台北分署12/6拍賣會 推出3枚藍寶石鑽戒60枚戒指

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行政執行署台北分署表示，12月6日舉行的123聯合拍賣會，除有3枚藍寶石鑽戒外，另有60枚戒指實施變賣，戒指價格從新台幣1萬元到5萬元不等。（台北分署提供）中央社記者蕭博文傳真 111年11月30日

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（中央社記者蕭博文台北30日電）行政執行署台北分署今天表示，12月6日舉行的123聯合拍賣會，將有含藍寶石鑽戒在內等63枚戒指、105筆土地及2筆建物等各式拍賣品，歡迎民眾到場競標購買。

法務部行政執行署台北分署發布新聞稿表示，本次拍賣動產包括天然藍寶石鑽戒3枚，各為11.93、10.82、8.47克拉；其中11.93克拉的藍寶石鑽戒採不定底價拍賣，只要民眾願意到場出價，就有機會買到。

台北分署表示，除3枚藍寶石鑽戒，另有60枚戒指實施變賣，價格從新台幣1萬元到5萬元不等；變賣動產尚有TOYATA WISH休旅車，及每組100元的口罩手套組1446組。

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台北分署指出，不動產部分計有105筆土地及2筆建物進行拍賣，分別坐落在台北市中山區、大安區、信義區及新北市新店區、坪林區、石碇區，以及金門縣金城鎮、金寧鄉等地。

台北分署表示，不動產中拍賣底價以新北市新店區新坡段土地的7680萬元為最高，此筆土地面積772.12平方公尺，權利範圍全部，為第四種住宅區，現為雜木林，上無建物，拍定後點交。（編輯：陳仁華）1111130