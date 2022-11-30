更多編輯台推薦新聞：
12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看
生活

12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
歐洲議會貿易委員會首度組團訪台 盼深化歐台合作
首頁 / 社會

台北分署12/6拍賣會 推出3枚藍寶石鑽戒60枚戒指

2022/11/30 11:11（11/30 12:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
行政執行署台北分署表示，12月6日舉行的123聯合拍賣會，除有3枚藍寶石鑽戒外，另有60枚戒指實施變賣，戒指價格從新台幣1萬元到5萬元不等。（台北分署提供）中央社記者蕭博文傳真 111年11月30日
行政執行署台北分署表示，12月6日舉行的123聯合拍賣會，除有3枚藍寶石鑽戒外，另有60枚戒指實施變賣，戒指價格從新台幣1萬元到5萬元不等。（台北分署提供）中央社記者蕭博文傳真 111年11月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北30日電）行政執行署台北分署今天表示，12月6日舉行的123聯合拍賣會，將有含藍寶石鑽戒在內等63枚戒指、105筆土地及2筆建物等各式拍賣品，歡迎民眾到場競標購買。

法務部行政執行署台北分署發布新聞稿表示，本次拍賣動產包括天然藍寶石鑽戒3枚，各為11.93、10.82、8.47克拉；其中11.93克拉的藍寶石鑽戒採不定底價拍賣，只要民眾願意到場出價，就有機會買到。

台北分署表示，除3枚藍寶石鑽戒，另有60枚戒指實施變賣，價格從新台幣1萬元到5萬元不等；變賣動產尚有TOYATA WISH休旅車，及每組100元的口罩手套組1446組。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台北分署指出，不動產部分計有105筆土地及2筆建物進行拍賣，分別坐落在台北市中山區、大安區、信義區及新北市新店區、坪林區、石碇區，以及金門縣金城鎮、金寧鄉等地。

台北分署表示，不動產中拍賣底價以新北市新店區新坡段土地的7680萬元為最高，此筆土地面積772.12平方公尺，權利範圍全部，為第四種住宅區，現為雜木林，上無建物，拍定後點交。（編輯：陳仁華）1111130

#台北分署
#新北市
#新店區
123聯合拍賣會
男子欠繳百萬元 台北分署拍定BMW抵稅 男子欠費不繳 重機遭台北分署以6.6萬元拍賣
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族