債務糾紛到民宅開槍 前職棒選手一審判刑

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（中央社記者林長順台北30日電）前職棒選手吳俊賢與陳姓男子有債務糾紛，今年2月持槍到陳男住處大門連開5槍，隨即到警局投案。台北地院依槍砲罪判吳男3年8月徒刑，另依恐嚇罪判刑4月，可易科罰金，可上訴。

判決指出，吳男於民國109年間從他人手上接受一把改造手槍及10顆子彈後，便放在台南的臨時居所或工作處所。今年2月22日，吳男因不滿陳男借款未還等原因，持槍到陳男位於萬華的住處外，朝大門連開5槍。

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判決表示，吳男開槍後離開，隨即向台北市士林警分局文林派出所自首，並繳交改造手槍及子彈5發。台北地檢署偵辦後依槍砲彈藥刀械管制條例等罪起訴吳男。

台北地方法院認為，吳男犯行嚴重影響社會治安、公然挑戰法秩序，犯罪情節嚴重，本應予以嚴懲，審酌吳男自行投案，坦承所有犯行，依槍砲彈藥刀械管制條例非法持有手槍罪，判處有期徒刑3年8月，併科罰金新台幣5萬元；恐嚇罪判4月徒刑，可易科罰金。全案可上訴。（編輯：李亨山）1111130