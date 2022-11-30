印太青年國際交流 行銷台灣廉政措施獲熱烈回響

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（中央社記者劉世怡台北30日電）廉政署今天表示，趁聯合國反貪腐公約第二次國家報告國際審查期間，結合美國國際民主協會辦理「印太青年國際廉政交流」，行銷台灣廉政措施獲熱烈回響，開創「用廉政交朋友」。

法務部今天辦理媒體茶敘，廉政署綜合規劃組科長孫立杰專題報告時表示，台灣廉政交友繳出新成績，廉政署首次與國際民間組織合作，於聯合國反貪腐公約第二次國家報告國際審查期間（8/30-9/2），結合「美國國際民主協會（NDI）台北辦事處」辦理「2022印太青年國際廉政交流」系列活動。

孫立杰表示，活動由印太4國（菲律賓、印尼、斯里蘭卡、巴布亞紐幾內亞）13名青年幹部與國內12名大學及碩、博士生進行交流，並實地參訪交通部公路總局淡江大橋廉政平台如何運作、財政部關務署基隆關台北港的關務行政透明化相關措施，接著分享彼此在活動中所激盪出的廉政新思維，青年們對台灣進步的廉能建設留下深刻印象，雙方並約定2023年再見。

參與活動的學生謝佳勳表示，平時關注廉政及反貪議題，透過這次活動交到國際好朋友；學生涂芳瑄則說，印象最深刻的是菲律賓青年朋友Ken分享時完美捉到這次交流的精神，「假如貪腐是一個網絡的話，那廉政工作夥伴們也要串連在一起去共同打擊貪腐」。

法務部長蔡清祥肯定廉政署開創「用廉政交朋友」理念，使廉政反貪等議題能向下扎根，並以國際交流方式去行銷台灣廉政措施。

廉政署長莊榮松表示，這個成功的合作模式，讓台灣廉政行銷國際奠定良好基礎，增進與其他國家官方機構與民間組織更多合作機會。

孫立杰指出，台美日澳12月將召開「全球合作暨訓練架構」（GCTF）聯合委員會會議，決議明年針對執法合作等議題規劃辦理訓練工作坊，廉政署今年首次加入並結合調查局及NGO組織等，提出「多元利害關係人-跨域合作」議題，希望能獲得青睞取得主辦權，為廉政交友續寫新篇章。（編輯：張銘坤）1111130

法務部廉政署綜合規劃組科長孫立杰30日在媒體茶敘中，專題報告辦理「2022印太青年國際廉政交流」系列活動成果。中央社記者劉世怡攝 111年11月30日