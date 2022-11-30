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澎湖縣議員選舉現金賄選案 2樁腳遭起訴

2022/11/30 20:13
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（中央社澎湖縣30日電）澎湖縣議員選舉第1選區（馬公市）呂姓候選人的2名樁腳為求勝選，涉嫌以每票新台幣1000元買票，澎湖地檢署近日偵查終結，依法起訴2名樁腳及2名收賄選民。

澎湖地檢署發布新聞指出，呂姓被告是澎湖縣議員選舉第1選區（馬公市）呂姓候選人的胞弟，陳姓被告則是呂姓被告妻子的堂妹，呂弟10月7日到陳女住處，交付現金1萬5000元，希望陳女及陳女的丈夫、兒子支持呂姓候選人，並請陳女以每票1000元幫忙賄選。

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陳女收受並應允後，在10月7日和10日分赴張姓與陳姓選民住所交付6000和5000元，要求2名選民的丈夫、女兒、女婿、父母等人投票支持呂姓候選人，並手寫呂姓候選人姓名紙條交付選民收存。

檢方指出，呂弟與陳女觸犯公職人員選舉罷免法第99條第1項對於有投票權之人交付賄賂而約其為一定之行使罪嫌；張姓與陳姓選民觸犯刑法第143條投票受賄罪嫌。而呂弟與陳女在偵查中自白，依法得減其刑。（編輯：謝雅竹）1111130

#澎湖地檢署
#呂弟
#刑法第143條
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