台北地檢署查賄不停歇 執行雙北3件賄選案件

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（中央社記者林長順台北1日電）九合一大選已於11月26日結束，但台北地檢署查察賄選不停歇，今天對3件賄選案執行搜索、約談，包括北市里長當選人以發放包子、蛋糕買票，烏來區民代表、里長當選人以現金買票等。

檢警接獲報案，台北市中正區陳姓里長當選人在今年11月選舉期間，在服務處發送價值新台幣近100元的包子、蛋糕給選民，涉嫌違反公職人員選舉罷免法等罪。

北檢今天指揮台北市警察局刑警大隊、移民署台北市專勤隊兵分2路搜索，並約談陳女到案說明。

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警調獲報，新北市烏來區蔡姓區民代表當選人、陳姓里長當選人，涉嫌於今年9月間以一票數千元現金買票。北檢今天指揮調查局新北市調查處、新北市警察局海山分局兵分3路搜索，並約談蔡、陳等4人。

另外，台北市大安區蕭姓里長當選人、高姓台北市議員候選人（未當選）涉嫌於今年9月間在大安區某餐廳，席開3桌宴請樁腳與選民。北檢今天指揮調查局台北市調處搜索3處，約談4人說明。（編輯：張銘坤）1111201