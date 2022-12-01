涉現金賄選案 苗檢起訴2樁腳

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（中央社記者郭宣彣苗栗縣1日電）苗栗地檢署查獲2起賄選案，分別是2名樁腳涉及1票新台幣500元或1000元，為竹南鎮、造橋鄉民代表候選人賄選案，檢方今天表示，案件偵結，依違反公職人員選舉罷免法起訴。

苗栗地檢署發布新聞稿指出，檢察官呂宜臻指揮調查局苗栗縣調查站、竹南警分局偵辦呂姓男子為竹南鎮某鎮民代表候選人現金賄選案，呂男於10、11月間，以每票500元或1000元代價，向選民買票。

檢方表示，呂男犯後坦承犯行、態度良好，依涉犯公職人員選舉罷免法投票交付賄賂罪起訴，但也建請苗栗地方法院依法減刑。至於，另涉收賄的2名選民，則酌情給予職權不起訴處分，給予改過自新的機會。

另，呂宜臻指揮竹南警分局、苗栗縣調站，偵辦陳姓男子為造橋鄉某鄉民代表候選人現金賄選案，查得陳男於11月間，以每票1000元代價，向選民買票，陳男及2名選民均坦承犯行。

檢方指出，陳男犯後坦承犯行、態度良好，依涉犯公職人員選舉罷免法投票交付賄賂罪起訴，也建請法院依法減刑。2選民也酌情給予職權不起訴處分。（編輯：方沛清）1111201