烏來區民代表當選人涉賄選 北檢聲押2人

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（中央社記者林長順台北2日電）台北地檢署昨天對4件賄選案發動偵查行動，其中，新北市烏來區蔡姓區民代表當選人、陳姓里長當選人涉嫌以現金買票，北檢指揮警、調搜索並約談4人，訊後聲押蔡男及1名連姓共犯。

九合一大選已於11月26日投票結束，北檢偵辦賄選案件不停歇，昨天對4案發動偵查行動。台北市議員應曉薇與台北市萬華區楊姓里長候選人（未當選）被控於今年10月間選舉期間，涉嫌以餐會方式賄選，違反公職人員選舉罷免法。

北檢昨天指揮調查局台北市調處兵分5路搜索，並約談應曉薇、楊男等5人，檢察官晚間10時許將應曉薇請回，楊男及彭姓被告分別以新台幣15萬元、10萬元交保。

檢警接獲報案，台北市中正區陳姓里長當選人在今年11月選舉期間，在服務處發送價值近100元的包子、蛋糕給選民。北檢昨天指揮台北市警察局刑警大隊、移民署台北市專勤隊兵分2路搜索，並約談陳女。檢察官複訊後，諭令陳女2萬元交保。

警調獲報，新北市烏來區蔡姓區民代表當選人、陳姓里長當選人，涉嫌於今年9月間以一票數千元現金買票。北檢昨天指揮新北市調查處、新北市警察局海山分局兵分3路搜索，並約談蔡、陳、共犯連姓女子等4人。

檢方訊後，認定蔡男、連女犯罪嫌疑重大，向台北地方法院聲請羈押禁見，陳姓里長當選人10萬元交保。

另外，台北市大安區蕭姓里長當選人、高姓台北市議員候選人（未當選）被控於今年9月間在大安區某餐廳，席開3桌宴請樁腳與選民。北檢昨天指揮台北市調處搜索3處，約談4人說明。檢察官訊後將高男請回，蕭男及周姓被告分別以5萬元、10萬元交保。（編輯：黃世雅）1111202