花蓮6代表1里長涉賄 檢方提當選無效之訴

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花蓮地檢署針對選前涉投票行賄罪嫌的當選人提起第一波當選無效之訴，包括鳳林鎮、光復鄉及萬榮鄉6名代表及1名里長等7人。中央社記者張祈攝 111年12月2日

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（中央社記者張祈花蓮縣2日電）九合一當選名單今天公布，花蓮地檢署針對選前涉投票行賄罪嫌的當選人提起第一波當選無效之訴，包括鳳林鎮、光復鄉及萬榮鄉6名代表及1名里長等7人，還有案件持續偵查中。

花蓮地檢署主任檢察官林俊廷接受媒體採訪指出，選舉至今花蓮查賄案件超過40件，起訴9件共24人，目前仍有多案偵查中，首波當選無效之訴針對公告當選人部分，若還有其他偵結案件，後續還會再向花蓮地院提當選無效之訴。

遭提當選無效之訴的包括鳳林鎮第一選區詹姓、石姓鎮民代表、光復鄉第一選區王姓鄉民代表、萬榮鄉第二選區劉姓鄉民代表、第三選區江姓及古姓鄉民代表，鳳林鎮許姓里長共7名當選人，分別以涉及現金、送禮或免費洗車勞務等行賄。

花蓮地院指出，將分案審理。依選舉罷免法，選舉訴訟6個月內一審審結，全案將於二審終結。

此外，對於25日將舉行的花蓮縣議會議長、鄉（鎮、市）民代表會主席選舉，花蓮地檢署已組成專責查賄小組，全力查察賄選，杜絕買票賄選。（編輯：黃世雅）1111202