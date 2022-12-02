里長當選人涉買票 苗檢提首件當選無效之訴

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（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）九合一選舉當選名單今天公告，苗栗縣後龍鎮黃姓里長當選人因涉嫌現金賄選於選前遭起訴，檢方今天提起當選無效之訴，是此次選舉，苗栗地檢署所提首件當選無效之訴案件。

苗栗地檢署今天透過新聞稿表示，黃姓里長當選人及4名樁腳在選舉期間，涉嫌分工以每票新台幣1000元向11名選民買票，經檢察官張文傑指揮苗栗縣警察局刑警大隊、竹南分局、內政部移民署中區事務大隊苗栗縣專勤隊共同偵辦。

檢方指出，黃男與郭姓樁腳、1名選民雖否認犯行，但其他3名樁腳及10名選民均分別坦承行賄、收賄，經斟酌全部事證後，認罪收受賄賂的10名選民分別予以緩起訴或不起訴處分，其餘包括黃男、4名樁腳及否認犯行選民均於11月23日依法提起公訴。

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苗栗縣選舉委員會今天公告苗栗縣第22屆村里長選舉當選人名單，黃男雖當選，苗栗地檢署也迅速對黃姓里長當選人提起當選無效之訴，是此次選舉所提首件當選無效之訴。

苗栗地檢署表示，將儘速審查其他選舉不法案件是否符合當選無效之訴的要件，並於法定期限內依法向苗栗地方法院提出訴訟；此外，對於12月25日將舉行的苗栗縣議會正副議長、鄉鎮市民代表會正副主席選舉，地檢署已組成專責查賄小組，全力積極查察賄選，以達成「公平選舉、杜絕不法」目標。（編輯：李錫璋）1111202