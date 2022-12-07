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涉內線交易 新光金前資深副總經理徐順鋆遭訴

2022/12/7 11:31
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（中央社記者林長順台北7日電）新光金前發言人暨資深副總經理徐順鋆等5人被控在新光金控併購元富證券期間涉嫌內線交易，北檢今天偵查終結，依違反證券交易法起訴徐順鋆等5人，並請法官減刑並宣告緩刑。

新光金控於民國107年4月間宣布換股合併元富證券，以雙方前一日收盤價計算，此次新光金收購價大約是溢價18.8%，新光金相當於斥資新台幣130億元合併元富證。

檢調獲報，新光金前發言人暨資深副總經理徐順鋆、現任副總經理李超儒、經理楊延德等人於107年間得知公司重大消息後，涉嫌於禁止交易期間內線交易。

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檢方調查，徐順鋆雖然出售新光金控股票108萬餘元，但並未獲利；李超儒出售新光金控股票12萬1400元，避損金額僅150元；楊延德及妻子、小舅子低買高賣元富證券股票，獲利100多萬元。

台北地檢署今天依違反證券交易法起訴徐順鋆等5人，檢察官考量5人到案後均已自白犯行，除了徐順鋆無犯罪所得，其餘4人均已自動繳交犯罪所得，態度良好，請法官依法減刑，並宣告緩刑。（編輯：李錫璋）1111207

#徐順鋆
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#李超儒
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