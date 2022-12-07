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桃園醫院遭指資安疑慮 蔡清祥：調查局了解中

2022/12/7 16:21
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（中央社記者蕭博文台北7日電）媒體報導，衛福部桃園醫院發生駭客入侵竊取個資等情事，法務部長蔡清祥今天表示，衛福部已與調查局取得聯繫，將由調查局資安工作站進一步了解，希望早日查出真相。

鏡週刊報導指出，民眾投訴指稱民國109年8月4日起，桃園醫院有12部電腦遭駭客入侵及惡意連線，取走病患及醫護資料，不但個資外洩、資料遭竊，更嚴重的是系統還出現錯誤的醫療資訊，威脅病患安全；根據資安公司研判，是中國網路間諜的可能性極高。

蔡清祥今天下午在法務部接受媒體聯訪時表示，衛福部已經跟調查局取得聯繫，調查局資安站會進一步了解，雙方會充分溝通，希望早日查出真相。

蔡清祥說，目前只知道衛福部已聯繫調查局，至於有無涉及刑事責任，還要進一步了解；此外，調查局有完整機制協助各部會的資安防護工作，只要配合度達到密接地步，可以把資安防護做得更好。

另方面，桃園醫院上午則回應，未曾發生個資外洩，曾有資安事件延遲通報但已懲處，全案已由調查單位蒐證，未回覆有具體事證。（編輯：張銘坤）1111207

#蔡清祥
#衛福部
#桃園醫院
蔡清祥
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