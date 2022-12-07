遭指資安疑慮 桃園醫院：病安會議內容遭放大解讀

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（中央社記者沈佩瑤台北7日電）衛生福利部今天晚間再度澄清，有關衛福部桃園醫院109年遭駭客入侵資安事件，未曾發生個資外洩。桃園醫院代理院長陳日昌說，院內例行召開病人安全會議內容遭有心人士放大解讀。

陳日昌晚間告訴中央社記者，這是發生在民國109年9月的案子，關於被媒體報導指全院個資外洩，「絕對沒有發生」，當時駭客入侵的是對外連網主機，內無任何個資，駭客被防火牆擋住了，根本沒有觸碰到核心，更無病人個資外洩的疑慮。

陳日昌也說，報導中所指駭客入侵後，遠端操控點滴速度造成病人死亡等，事實上不是系統問題，而是醫師輸入系統誤植欄位導致計算錯誤，院內採電子配合紙本醫囑查核，立即發現、即刻處理，未造成病人傷害。

陳日昌表示，院內例行召開病人安全會議，提醒員工哪些行為可能演變成錯誤，並非代表醫院有很多問題，而是不斷糾正並檢討哪些部分應該要注意，但會議內容卻遭放大解讀。

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衛生福利部發布新聞稿強調，這次新聞事件為109年的舊案，未造成病人個資外洩或病患的安全受損，桃園醫院在發現異常後便立即請資安公司啟動各種調查機制，包括資安公司、調查站、刑事局等，期間醫院有詢問相關調查單位，但迄今並無確實證據，找出特定入侵者。

根據鏡週刊的報導指出，接獲民眾投訴，109年8月4日起，桃園醫院有12部電腦遭駭客入侵及惡意連線，取走病患個人資訊及醫護人員資料，不但個資外洩、資料遭竊，更嚴重的是，系統還出現錯誤的醫療資訊，威脅病患安全，根據資安公司研判，是中國網路間諜的可能性極高。（編輯：張芷瑄）1111207