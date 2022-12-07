遭指資安疑慮 桃園醫院：未個資外洩、曾延遲通報

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（中央社記者吳睿騏桃園7日電）有媒體報導，衛福部桃園醫院遭駭客入侵竊取個資等情事，桃園醫院今天表示未曾發生個資外洩，曾有資安事件延遲通報但已懲處，全案已由調查單位蒐證，未回覆有具體事證。

桃園醫院上午表示，有關醫院在109年9月被駭客入侵，個資外洩部分，經調查醫院在期間異常通報紀錄及洽詢院內資訊負責人員，未曾發生病患個資外洩相關事件，非如爆料內容所言。

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桃園醫院指出，醫院確實曾有資安事件延遲通報問題，但相關人員都已進行懲處。而有關系統涉及駭客入侵、竊取個資等問題，院方除了依據相關規定完成通報及應變外，並有報案處理。調查單位也曾到醫院進行調查，至今未回覆有具體事證。

根據鏡週刊的報導指出，接獲民眾投訴，109年8月4日起，桃園醫院有12部電腦遭駭客入侵及惡意連線，取走病患個人資訊及醫護人員資料，不但個資外洩、資料遭竊，更嚴重的是，系統還出現錯誤的醫療資訊，威脅病患安全，根據資安公司研判，是中國網路間諜的可能性極高。（編輯：李錫璋）1111207