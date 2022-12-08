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疑似電動車充電引發火警 外籍移工急逃生

2022/12/8 09:21（12/8 09:51 更新）
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苗栗縣銅鑼鄉1間透天厝8日發生火警，及時逃生的外籍移工表示，停放在客廳充電的電動機車突然起火燃燒，消防隊員獲報到現場迅速撲滅火勢，無人員傷亡。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年12月8日
苗栗縣銅鑼鄉1間透天厝8日發生火警，及時逃生的外籍移工表示，停放在客廳充電的電動機車突然起火燃燒，消防隊員獲報到現場迅速撲滅火勢，無人員傷亡。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年12月8日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）苗栗縣銅鑼鄉1間透天厝今天發生火警，及時逃生的外籍移工表示，停放在客廳充電的電動機車突然起火燃燒，消防隊員接獲通報趕抵現場迅速撲滅火勢，所幸無人員傷亡。

銅鑼消防分隊分隊長陳育民接受媒體採訪表示，上午7時許接獲民眾報案指稱，銅鑼鄉雙峰路文峰巷1間2樓半透天厝發生火警，立即派遣人車前往搶救，到達現場時，1樓已全面燃燒，火舌和濃煙不斷往外竄出，立即布水線灌救。

早一步逃出火場的外籍移工表示，1樓客廳停放有3部電動機車正在充電，一早起來聞到燒焦味，下樓察看才發現電動機車起火燃燒；附近鄰居指出，原本想拿水管幫忙滅火，但濃煙味道太過嗆鼻，一時之間也不敢貿然接近。

消防隊員大約花了半個小時撲滅火勢，所幸無人傷亡，警方調查，起火民宅是雇主承租給外籍移工居住，至於是否因為電動機車充電引發火警，還要由火場鑑識小組進一步勘驗。（編輯：黃世雅）1111208

#陳育民
#銅鑼消防分隊
#外籍移工
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