新北2候選人涉送中製快篩賄選 訊後交保

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北8日電）新北地檢署接獲檢舉中和區涉送中國製快篩試劑賄選，分別偵辦新黨新北市蔡姓議員候選人；及另名呂姓里長候選人涉違反反滲透法，接受大陸某單位資助案。2人均獲交保。

新北地檢署指出，蔡姓議員候選人今年5月到6月間涉以親友名義自中國進口大量快篩試劑送人，涉嫌違反公職人員選舉罷免法及醫療器材管理法未經核准輸入醫療器材罪嫌。

檢調昨天兵分12路搜索蔡姓被告位在新北市中和區住家等地，查扣上百箱快篩試劑等物證，並約談蔡姓、游姓等約20餘名被告到案。經檢察官今天凌晨複訊後，蔡姓被告以新台幣10萬元交保，其餘被告涉違選罷法請回或限制住居，游姓被告5萬元交保。

新北檢表示，另有中和區呂姓里長候選人為求當選，於 111年5月間接受大陸地區福建省平潭綜合實驗區台工部資助快篩試劑數千劑，再透過不知情民眾自大陸地區違法輸入，預備供其所參選行賄之用。

檢方表示，由於涉及違反反滲透法、選罷法及醫療器材管理法未經核准輸入醫療器材等罪嫌，檢方昨天指揮警調及移民署等單位人員展開偵辦，搜索呂姓被告中和區住所，查扣相關證據，並通知被告及證人12人到案說明，經檢察官今天凌晨複訊後以10萬元交保。（編輯：方沛清）1111208