苗栗查獲違規儲存場 20坪倉庫塞進294支瓦斯鋼瓶

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苗栗縣消防局第2大隊8日在竹南鎮取締一處私人倉庫，瓦斯行業者未經合格申請，在不到20坪的空間違規儲存放置294支瓦斯鋼瓶，瓦斯量高達7372公斤，當場開立舉發單。（苗栗縣消防局提供）中央社記者管瑞平傳真 111年12月8日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）苗栗縣消防局第2大隊今天在竹南鎮取締一處私人倉庫，業者未經合格申請，在不到20坪的空間違規儲存放置294支瓦斯鋼瓶，瓦斯量高達7372公斤，萬一發生意外，爆炸後果不堪設想，當場開立舉發單。

苗栗縣消防局發布訊息表示，消防局第2大隊竹南分隊今天中午根據民眾檢舉，前往轄內保安林一處私有地倉庫查察瓦斯鋼瓶儲存場所，現場為簡陋1層鋼筋混泥土建築物，面積約60平方公尺，經清點共放置294瓶瓦斯鋼瓶。

消防局第2大隊長曹春風指出，瓦斯行業者未經申請核可，於倉庫內違規儲存大量瓦斯鋼瓶，現場瓦斯鋼瓶有大小不同5種規格，其中4公斤裝有34支、10公斤7支、16公斤21支、20公斤159支、50公斤73支，共計儲放瓦斯量達7372公斤，相當驚人，此處所雖靠近海邊，但周邊仍有零星住戶，萬一發生意外，爆炸威力後果不堪設想。

消防人員以違反「消防法」第15條及「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法」第79條規定，現場對業者開出舉發單。

另外，消防人員現場清點瓦斯鋼瓶數量時，發現1支4公斤重的瓦斯桶已逾期（容器未依規定送檢驗機構檢驗），再開出1張舉發單。

曹春風表示，業者若違規超量儲存瓦斯桶，或逾期、變造鋼瓶，將成社區公安不定時炸彈，將持續針對不肖瓦斯業者加強查緝，以確保民眾居家安全。（編輯：陳仁華）1111208