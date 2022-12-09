不當接觸翁茂鍾 前法官顏南全獲判免議及不受懲戒

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（中央社記者林長順台北9日電）前法官顏南全擔任富商翁茂鍾相關案件承審法官，卻與翁茂鍾不當接觸，並收受襯衫、營養品等，監察院彈劾後移送懲戒法院審理。懲戒法院今天判決免議及不受懲戒。可上訴。

監察院彈劾指出，顏南全在與翁茂鍾相關的百利案上訴最高法院期間，在民國90年5月30日偕同前法官石木欽，將百利案業經審查股法官審查未結而退回民事科，依保密分案程序等待分案等訊息告知翁茂鍾，核有重大違失。

另外，顏南全擔任「諸慶恩民事案」及「巴黎銀行案」上訴最高法院的陪席法官，明知這些案件與翁茂鍾有關，卻未揭露其與翁茂鍾交往事項或自請迴避而參與評議，違反法官倫理。

監察院表示，顏南全自90年間起到97年間止，共計與翁茂鍾不當接觸18次。其中「諸慶恩刑事案」上訴最高法院期間與翁茂鍾飲宴2次；「巴黎銀行案」一、二審期間，與怡華公司代理人同桌飲宴，並在辦公室接見翁茂鍾。且收受翁茂鍾贈送襯衫8次、營養品4次，嚴重損害法官職務形象及人民對司法信賴，今年5月間彈劾顏南全。

懲戒法院認為，顏南全涉及告知翁茂鍾案件訊息等部分案情有違失行為，有懲戒必要，但已逾追懲期間，今天判決免議；部分不受懲戒。全案可上訴。

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另外，前公懲會委員長石木欽與富商翁茂鍾不當接觸案，懲戒法院今年9月間判決石木欽撤職，並停止任用1年確定。銓敘部與司法院已依法官法規定，自始減少石木欽退休及退養金60%，石木欽需繳回已領60%退休退養金，約新台幣400餘萬元。

至於前法官林奇福、蘇義州、曾平杉、陳義仲、林金村、前高檢署檢察官羅榮乾、前台南地檢署檢察長周章欽、前台南市警察局長陳子敬涉及與翁茂鍾不當接觸案，目前正由懲戒法院審理中。（編輯：方沛清）1111209