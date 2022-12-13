涉偷排電鍍廢水污染飲用水源 科技公司老闆遭訴

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（中央社記者郭宣彣新竹縣13日電）新竹一家科技公司為節省成本，涉嫌將廠區含有重金屬未經處理的電鍍廢液，隨意排放污染溪水等，檢方今天偵結，將陳姓負責人依違反水污染防治法等罪起訴。

新竹地檢署提供新聞資料指出，今年3月間，透過檢、警、環聯繫平台，得知湳雅淨水廠上游水源的柯子溪及頭前溪等水域，有電鍍廢水污染水域情形，影響新竹地區民眾用水安全，檢方掌握情資，前往一家科技公司等相關地點搜索，扣得簿冊、報表、馬達等證物。

檢方表示，這家科技公司位於新竹縣竹北市，陳姓負責人為省廢水處理措施所需維護、添購設備及添加藥劑、處理污泥等費用成本，今年1月至3月間，私自排放電鍍廢液至水溝，順流而下污染柯子溪，嚴重影響位於下游的湳雅淨水廠飲用水取水口水質。

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檢方指出，這家公司明知從事電鍍製程，會加入各種金屬素材，以及鉻酸、磷酸、硫酸等藥水，所產生藥液廢水含有各類對人體有危害的重金屬，排放廢水需謹慎處理，卻為了節省公司成本，未做好相關廢水處理設備維護，安全管理上存有明顯疏失。

檢方表示，陳姓負責人經營電鍍業多年，明知製程所產生的電鍍廢水均屬有害健康物質，為圖謀利益、節省成本，將廢水任意排放污染河川及危害飲用水源，不顧環境生態及民眾健康，檢方偵查終結，將陳姓負責人依違反水污染防治法等罪起訴。（編輯：李錫璋）1111213