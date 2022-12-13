台中少年替友追討債務反遭毆傷 警逮主嫌法辦
2022/12/13 15:47
（中央社記者蘇木春台中13日電）台中市許姓少年今天凌晨為替友人追討新台幣1萬1000元借款，將陳男等2人約出談判，過程中起口角反遭對方毆傷，陳男等人犯案後逃逸，警方循線逮捕主嫌陳男到案，將依傷害等罪嫌偵辦。
台中市警察局第三分局今天表示，今天凌晨0時15分獲報，於東區二二八紀念公園附近發生民眾糾紛案件，警方立即調派線上警力前往，但到場時未發現衝突狀況，只在仁和路旁發現1名頭部受傷的17歲許姓少年，並協助少年送醫。
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警方初步調查，全案因債務糾紛引起，許姓少年為替友人追討1萬1000元的借款，與22歲陳男、22歲吳男相約協調債務清償事宜，未料協調時發生口角，雙方糾紛過程中許姓少年反遭對方毆打造成頭部受傷，陳男等人事後隨即離開現場。
許姓少年經送醫治療後意識清楚、無生命危險，警方獲報已成立專案小組偵辦，並連夜逮捕主嫌陳男到案，警方將持續釐清案情，追查相關涉案對象到案，依傷害、聚眾鬥毆等罪嫌方向偵辦。（編輯：陳仁華）1111213
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