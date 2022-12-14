苗檢起訴現金賄選案 3名被告2人羈押

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（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）111年地方公職人員選舉結束，苗栗地檢署今天偵結起訴現金賄選案件，涉案3人於選舉期間以新台幣1000元到2000元為特定人士買票，遭檢警調查獲，3名被告，2人遭羈押。

苗栗地檢署今天發布新聞稿指出，檢察官吳珈維指揮法務部調查局苗栗縣調查站、苗栗縣警察局大湖分局、內政部移民署中區事務大隊苗栗縣專勤隊共同偵辦，查得陳姓男子、丘姓女子、林姓男子涉嫌於11月間，以每人1000元至2000元的對價，為地方公職人選舉特定候選人向選民買票。

檢方指出，陳男、丘女及林男於偵查期間雖所述情節不一，各自坦承部分涉賄事實，但收受賄賂選民指證歷歷，檢察官於是據以提起公訴。目前陳男、丘女羈押禁見中，近日將移審苗栗地方法院，由法官決定是否繼續羈押；林男則以5萬元交保。

苗栗地檢署主任檢察官莊佳瑋告訴中央社記者，此案目前被告僅陳男、丘女及林男3人，其餘所涉候選人均非被告，也尚無證據認定涉案。

苗栗地檢署表示，將以相關法令及判決標準，審查有無針對相關候選人提起當選無效之訴的必要性，若經審查後認應提起當選無效之訴者，將於法定期限內依法向苗栗地方法院起訴。（編輯：方沛清）1111214