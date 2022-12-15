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男子縱火害9命4度判死 更三審改判無期徒刑

2022/12/15 10:57
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（中央社記者劉世怡台北15日電）男子李國輝縱火致9人亡，一審至高院更二審共4度判死刑，最高法院認為，更二審對於李國輝就審能力、殺人動機等未詳查，撤銷發回。高院更三審今天改判無期徒刑，可上訴。

全案起於民國106年間，李國輝與女友分手後，自認遭同鄉不斷透過臉書群組播放聲音挑釁，為躲避聲音搬進新北市中和區興南路的出租公寓套房，仍自認其他房間持續傳出羞辱他的聲音。

106年11月22日，李國輝在不滿情緒及報復心切下，於租屋處點燃汽油縱火，造成9人葬身火窟；李國輝落網後坦承縱火，辯稱無殺人故意，看到新聞才知道有人身亡。

本案一審、二審、更一審及更二審均判死刑，最高法院去年12月認為，更二審對於李國輝的就審能力、殺人動機等未詳為調查，撤銷原判決發回更審。

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最高法院認為，台大醫院鑑定認為李國輝「可能為安非他命類物質使用障礙症及引發精神病」，但更二審在量刑論斷時，未就此詳為調查、說明，已有調查未盡及理由不備的違法。

高院更三審期間，李國輝的律師主張，李國輝有精神障礙，依人權公約不應判處死刑，本案造成嚴重死傷，除了李國輝縱火外，分租公寓隔間也有公安問題，應屬累積因果關係。（編輯：李錫璋）1111215

#李國輝
#最高法院
#高院
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