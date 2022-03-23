李國輝縱火害9命4度判死 肝積水求交保法官不准

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緬甸華裔男子李國輝（中）縱火致9人亡，一審至高院更二審共4度判死刑。（中央社檔案照片）

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（中央社記者劉世怡台北23日電）男子李國輝縱火致9人亡，一審至高院更二審共4度判死刑，案經撤銷發回，高院更三審時，李男主張肝積水需就醫。法官認無保外就醫必要，看守所可供適當醫療，裁定延押2個月。

緬甸華裔李國輝16日出庭時表示，他有肝積水症狀，從去年底至今已有4、5個月不舒服。辯護人請求法官審酌他是否適合羈押。

台灣高等法院更三審合議庭認為，李男因「C型肝炎」等病症已經看守所戒護到醫院就醫，開立藥物並給予抽血治療，並以門診追蹤方式進行治療。

合議庭認定，他的病情並無生命危險，無保外就醫急迫性，且所方有提供相當醫療，李男請求考慮是否繼續羈押，依法無據。

更三審指出，李男羈押原因依然存在，裁定從3月27日起延長羈押2個月。

全案起於民國106年間，李國輝與女友分手後，自認遭同鄉不斷透過臉書（Facebook）群組播放聲音挑釁，為躲避聲音搬進新北市中和區興南路的出租公寓套房，仍自認其它房間持續傳出羞辱他的聲音。

106年11月22日，李國輝在不滿情緒及報復心切下，於租屋處點燃汽油縱火，造成9人葬身火窟。李國輝落網後坦承縱火，但辯稱無殺人故意，看到新聞才知道有人身亡。

一審的新北地方法院認定，李國輝以極端放火方式逞一時之快，達應與社會永久隔離程度，依殺人罪量處死刑；案經上訴，二審由高院審理，維持死刑判決，但遭最高法院撤銷發回。

高院更一審判處李國輝死刑遭最高法院撤銷發回後，高院更二審認定李國輝有殺人直接故意、屬最嚴重犯罪，雖長期施用毒品，但行為時的精神狀態正常，應負完全的刑事責任，去年4月間仍判處死刑。

案經上訴，最高法院於去年底認定更二審對於李國輝的就審能力、殺人動機等未詳為調查等，撤銷判決發回，現由高院更三審審理中。（編輯：戴光育）1110323